Am langen Pfingstwochenende läutet das Team des Kunst- und Musikprojekts „Die Komplette Palette“ um den Bremer Musiker Immo Wischhusen die Sommersaison ein. Am Sonnabend und Sonntag können Besucher des auch „Das Kleine Paradies“ genannten Geländes im Hemelinger Hafen direkt an der Weser den Klängen von Rock, Reggae, Soul und Rap lauschen. Der Eintritt für die Partys am kommenden Sonnabend und Sonntag kostet jeweils 14 Euro, ein Ticket für beide Tage 25 Euro. Beginn ist um 15 Uhr.

Es treten unter anderem auf: Risin High Soundsystem, Rausz, Crème de la Brême und Lysy. Weitere Informationen auf der Facebook-Seite der „Kompletten Palette“. Außerhalb der Partys ist das Gelände der „Kompletten Palette“ für Besucher frei zugänglich.