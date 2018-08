Kultur, Musik und Attraktionen in Vegesack

Festival Maritim in Bremen Nord feiert Jubiläum

Johan Brockschmidt

Am Freitag beginnt das Festival Maritim in Bremen Nord. Seit 20 Jahren feiern mehr als 100.000 Menschen "Seamusic" in Vegesack. Hier erfahren Sie, wie das Festival in diesem Jahr abläuft.