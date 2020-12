Auch Spezialkräfte kamen am Dienstagabend zum Einsatz. (Christian Butt)

Spezialeinheiten der Bremer Polizei haben am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Woltmershausen umstellt. Bei dem Einsatz nahmen die Beamten einen Mann fest. Wie die Polizei mitteilte, habe der 38-Jährige Möbel aus einem Fenster geworfen und soll mit einem Messer hantiert haben. Er soll auch Gegenstände in Richtung der Polizisten geworfen haben. Verletzt wurde niemand. Spezialkräfte stürmten die Wohnung mit Blendgranaten und nahmen den Mann vorläufig fest.

Zuvor hatten sich vermummte und mit Schutzwesten und Helmen ausgestattete Polizisten in der Umgebung postiert. Anwohner der Senator-Paulmann-Straße durften während des Einsatzes ihre Wohnungen nicht verlassen.