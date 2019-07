Einer der beiden Tatverdächtigen wurde gefasst. Nach dem anderen wird noch gefahndet. (Björn Hake)

Nach dem Messerangriff auf einen 23-jährigen Mann in Bremen-Walle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser wurde laut Polizei Bremen nach Zeugenhinweisen und Ermittlungen in seiner Wohnung in Huchting gefasst. Er ist 38 Jahre alt und wird verdächtigt, den 23-Jährigen in der Nacht zu Sonntag zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen vor einem Lokal in der Elisabethstraße mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten gestellt.

Mehr zum Thema Vor Kneipe in Bremen-Walle 23-Jähriger nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt Ein Streit vor einer Gaststätte in Bremen-Walle ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Dabei wurde ... mehr »

Der zweite Tatverdächtige ist der Polizei namentlich bekannt, jedoch derzeit noch flüchtig. Die Fahndung nach ihm läuft. (var)