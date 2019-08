Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. (dpa)

In der Rickmersstraße in Bremerhaven hat es in der Nacht zu Sonntag eine Schlägerei in einem Lokal gegeben. Das berichtet die Polizei. Zuvor seien zwei Männer, 23 und 28, mit einem 22-Jährigen in Streit geraten. Die Situation eskalierte. Nach Angaben der Polizei setzten die beiden Männer unter anderem eine Stahlrute ein. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Täter. Das Duo konnte anschließend in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Ihr Opfer wurde bei der Schlägerei leicht verletzt, heißt es. (mmi)