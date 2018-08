In Hamburg wurde ein 40-Jähriger festgenommen, der einen 70-Jährigen in Bremen getötet haben soll. (dpa)

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der 40 Jahre alte Beschuldigte dringend verdächtig, am 2. Mai gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofsvorstadt einen 70-jährigen Mann angegriffen und geschlagen zu haben. Hierbei wurde der 70-Jährige so schwer verletzt, dass er elf Tage später im Krankenhaus verstarb.

Seitdem war der Täter flüchtig. Nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit führte eine Spur zu einem 40 Jahre alten Verdächtigen. Weitere Ermittlungen erhärteten den dringenden Tatverdacht gegen den Mann. Nach ersten Erkenntnissen hielt er sich in Hamburg auf.

Tat bereits teilweise gestanden

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht Bremen Haftbefehl gegen ihn. Die Zielfahnder des Bremer Landeskriminalamtes übernahmen daraufhin die koordinierte Fahndung nach dem Flüchtigen. Dabei lokalisierten sie den Gesuchten im Umfeld des Hamburger Bahnhofs. Mit Unterstützung von Hamburger Zivilfahndern konnte der Tatverdächtige dort am Montagmittag widerstandslos festgenommen werden. Er gestand die Tat bereits zum Teil.

Der 40-Jährige befindet sich derzeit noch in Hamburg in Untersuchungshaft, soll aber zeitnah nach Bremen überstellt werden. (shm)