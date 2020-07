Die Polizei fasste die Täter in Bahnhofsnähe. (Björn Hake)

Ein 26-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei der Mann gegen 2.40 Uhr in der Langemarckstraße von zwei jungen Männern zu Boden geschlagen worden. Ein Zeuge beobachtete, wie das Duo mehrfach auf das Opfer eintrat und anschließend flüchtete. Der 26-Jährige wurde später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Täter im Alter von 19 und 26 Jahren noch in der Nacht stellen und in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofes festnehmen. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlages ermittelt. Die Prüfung der Haftgründe dauert derzeit an.