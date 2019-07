Im Festsaal des Rathauses finden derzeit Aufbauarbeiten für den provisorischen Plenarsaal der Bremischen Bürgerschaft statt. (Christina Kuhaupt)

Der Festsaal des Bremer Rathauses gleicht am Montagvormittag eher einem Prüfungsraum für Abiturklausuren als einem Landesparlament. Schmucklose Bürotische stehen in Karrees angeordnet, davor hellgrau gepolsterte Stühle. Auf den Tischen stehen kleine Schilder mit der Parteizugehörigkeit der Abgeordneten – doch Politiker sucht man an diesem Tag vergeblich. Stattdessen bevölkert eine versprengte Gruppe von Technikern und Journalisten den großen Raum, in dem schon bald die Bremische Bürgerschaft ihre Sitzungen abhalten wird.

Denn ab kommendem Montag, 15. Juli, soll das Rathaus für rund 18 Monate als Interimsparlament dienen, während im Haus der Bürgerschaft Bau- und Modernisierungsarbeiten stattfinden. Noch bis zum 12. Juli wird nun der Aufbau für die Plenarsitzungen des Landtags und der Stadtbürgerschaft geprobt – „mit der Stoppuhr in der Hand“, sagt Ingo Charton, stellvertretender Pressesprecher der Bremischen Bürgerschaft.

Arbeiten rund um die Uhr

Der Aufbau ist ein echter Kraftakt, denn von Montagmorgen bis Dienstagmittag muss die komplette Möblierung inklusive der Technik an Ort und Stelle sein. So werde rund um die Uhr gearbeitet, erzählt Charton. Am Freitag erfolgt dann der Abbau.

Um den Festsaal des Rathauses vorübergehend in ein vollwertiges Landesparlament zu verwandeln, braucht es allerhand. Ungefähr 100 Tische mussten für die 84 Abgeordneten neu angeschafft werden. Hinzu kommen das Podium des Präsidiums, die Senatsbank, Gästeplätze und die Pressetribüne. Hinter dem Präsidium werde eine mobile Wappenwand aufgebaut, sagt Charton: „Das ist das Einzige, was wir uns an optischer Extravaganz gönnen.“

Parlament im Klassenzimmer-Look

Als Halbrund, wie es für ein Parlament üblich ist, habe man die Abgeordnetenplätze nicht aufbauen können, erklärt der Pressesprecher, dafür sei die Bürgerschaft zu groß. Auch fehle der Platz, um zwischen allen Fraktionen Lücken zu lassen. So werden unter anderem die Abgeordneten von SPD und Linken während der Sitzungen auf eine räumliche Trennung verzichten müssen. „Es wird auf jeden Fall eine kuschelige Angelegenheit“, sagt Charton. Von vorne aus betrachtet sieht es so aus, als folge die Platzierung der Fraktionen ihrer politischen Ausrichtung. Etwas abseits stehen rechts die Plätze der AfD.

Zu einem Problem könnte die Akustik in dem großen Raum werden. Besonders das knarzende Parkett in dem altehrwürdigen Festsaal könnte die Sitzungen stören. Große Sorgen bereitet das Thema im Rathaus anscheinend aber nicht: „Vielleicht müssen sich die Abgeordneten ein bisschen mehr in Disziplin üben“, sagt Pressesprecher Charton.

Auch an Gästeplätzen muss im neuen Planarsaal wohl gespart werden. Anstatt von 200 Plätzen, wie im eigentlichen Haus der Bürgerschaft, werde es wohl nur 40 Plätze geben, für die man sich schon im Vorfeld anmelden müsse, sagt der Pressesprecher. Die Sitzungen werden dafür aber per Stream live von von Radio Weser.TV übertragen.

Für die Terminplanung im Rathaus ist die Unterbringung der Bremischen Bürgerschaft ebenfalls eine große Herausforderung. Für jeweils eine Woche im Monat besetzt das Parlament nämlich zukünftig den großen Festsaal, in dem daneben aber auch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen stattfindet. „Das ist schon ein großes Puzzle, das man da zusammensetzen muss“, erzählt Ingo Charton. Die Plenarwochen seien aber bereits reserviert.

Prominenter Zaungast

Vom Balkon aus, wo zukünftig Medienvertreter die Sitzungen des Parlaments verfolgen werden, beobachtet auch Henning Scherf die Aufbauarbeiten. „Hier habe ich gelernt, wie Parlament geht“, sagt der ehemalige Bürgermeister. Schon als Kind habe er hier die Sitzungen der Bürgerschaft besucht. „Ich kenne das aus der Nachkriegszeit“, sagt Scherf.

Tatsächlich ist es eine Rückkehr auf Zeit. Bis zum Bau des heutigen Hauses der Bürgerschaft tagte diese nämlich schon einmal im Festsaal des Rathauses. Auch damals hätten rechte Parteien im Landtag gesessen, sagt Scherf, angesprochen auf die neue AfD-Fraktion. Eine zivilisierte Debatte werde auch unter diesen Umständen weiterhin möglich sein: „Das wird gut gehen, da bin ich ganz sicher“, sagt der ehemalige Bürgermeister.

Eines hat sich trotz aller Kontinuität aber doch geändert. Früher hätten fast ausschließlich Männer im Parlament gesessen, erinnert sich Scherf. In ihren Anzügen hätten die ausgesehen „wie eine Trauergesellschaft“, erzählt er und lacht. Nach der Landtagswahl 2019 sind nun immerhin 39 Prozent der 84 Sitze mit Frauen besetzt – wobei sich dieser Anteil noch ändern könnte, wenn am 15. August in der ersten Plenarsitzung die neuen Senatorinnen und Senatoren gewählt werden und entsprechend Abgeordnete nachrücken.