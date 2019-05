Wie die Uni-Sporthallen ist auch der Sportturm dringend sanierungsbedürftig. (Christina Kuhaupt)

Sowohl Training für den Unisport als auch Unterricht in den Sporthallen der Universität Bremen sollen im kommenden Herbst und im Winter nun doch möglich sein. Das teilte die Universität mit.

Zuletzt war bei den Horn-Leher Stadtteilpolitikern die Befürchtung laut geworden, dass ab Herbst die Sporthallen der Universität nicht mehr nutzbar sind, weil sie sich in ihrem jetzigen Zustand nicht belüften und somit auch nicht beheizen lassen. Dies, so die Befürchtung, könnte besonders hart die Entwicklung der Schüler der sportbetonten Oberschule an der Ronzelenstraße treffen, die perspektivisch in Unihallen etwa 200 Stunden pro Woche Unterricht haben sollten.

Inzwischen hat die Universität zumindest provisorische Abhilfe in Aussicht gestellt. Aktuell sei trotz Sanierungsbedarfen die Sportausübung in Form von Training und Unterricht nicht gefährdet, teilte ein Sprecher mit. Es werde eine provisorische Beheizung und Lüftung für Herbst und Winter geplant. Dazu solle eine Art „Festzeltheizung“ eingebaut werden. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. (twb)