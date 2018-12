Die Hamburger Band Fettes Brot kommt für ein Konzert nach Bremen. (Britta Pedersen/ dpa)

Die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot geht im kommende Jahr wieder auf Tour, das kündigte das Trio auf ihrer Facebookseite an. Björn Beton, König Boris und Doc Renz feiern den Auftakt dabei wieder in Bremen. Am 19. Oktober 2019 werden sie im Pier 2 auftreten. Das Abschlusskonzert gibt's dann Anfang November in der Hamburger Barclaycard-Arena. Anlass der Tour ist das neue Studio-Album „Lovestory". Ein Veröffentlichungstermin dafür steht noch nicht fest. Karten für das Konzert gibt es derzeit exklusiv auf www.fettesbrot-tickets.de. (haf)