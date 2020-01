In den Keller des Schütting am Marktplatz ist Feuchtigkeit eingedrungen. Nun stehen dort Bauarbeiten an. (Christian Walter)

Das neue Jahr beginnt mit einer weiteren umfangreichen Sanierung am Marktplatz: Nach der Bremischen Bürgerschaft muss nun auch der Schütting instand gesetzt werden. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist Feuchtigkeit in die Kellerwände des denkmalgeschützten Gebäudes von 1538 eingedrungen. Die Folge: sogenannte Ausblühungen, also abplatzender Putz und Schimmel, die im Inneren zu sehen sind.

Handelskammer-Syndicus Günther Lübbe kündigte gegenüber der Zeitung an, dass die Sanierungsarbeiten im Januar starten und die Kellerräume bis Ende Mai renoviert sein sollen. Das betrifft demnach auch die Räume des Club zu Bremen und das Restaurant „Feines 1783“, die den Angaben zufolge zuerst angegangen werden, danach folgt das darunter liegende Stockwerk.