Im Kino am Weserpark ist ein Feuer ausgebrochen. (Christian Butt)

Das Feuer in dem Kino- und Unterhaltungskomplex Cinestar Kristallpalast am Einkaufszentrum Weserpark in Osterholz ist in einem Technikraum im ersten Stockwerk ausgebrochen. Der Raum habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung gebrannt, schilderte Feuerwehrsprecher Michael Richartz das Szenario auf Nachfrage des WESER-KURIER. Von dem Technikraum aus hätten sich die Flammen dann über die Fassade bis zum Dach ausgebreitet. Videoaufnahmen, die auf Twitter verbreitet wurden, zeigen dichte Rauchwolken, die aus dem Gebäude waberten.

Inzwischen sei der Brand "in der Gewalt", so die offizielle Feuerwehrbezeichnung. Denn solange die Suche nach möglichen Glutnestern andauere, werde nicht von "Feuer aus" gesprochen, so Richartz.

Eine Automatische Brandmeldeanlage habe um kurz vor 15 Uhr Alarm geschlagen. Kurz darauf habe dann ein Mitarbeiter des Kinos das Feuer gemeldet. Neben Kräften von drei Bremer Wachen wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Timmersloh, Leester Deich, Neustadt und Arsten alarmiert. In dem Kino- und Unterhaltungskomplex sei zu der Zeit nicht so viel los gewesen, sodass das Gebäude recht schnell habe evakuiert werden können, erläuterte Richartz weiter.

Die Zufahrt zum Kristallpalast und Weserpark über die Hans-Bredow-Straße ist weiterhin gesperrt - der dortige Baumarkt aber wieder erreichbar.

Mehrere Kinosäle seien durch Rauchentwicklung betroffen, so der Feuerwehrsprecher, ebenso das in dem Komplex beheimatete Bowlingcenter. Der Betrieb des Einkaufzentrums sei vom Brand nicht betroffen, teilte die Center-Managerin Monika Mehrtens auf Nachfrage mit.

Die Straßenbahnen der Linie 1 fuhren zwischenzeitlich nur bis zur Wendeschleife in Osterholz-Tenever. Seit 17 Uhr fahren die Bahnen wieder nach Plan, teilt die Bremer Straßenbahn AG mit.

