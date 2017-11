Bremen-Neustadt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuer im Kirchweg: Mindestens 100.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagnachmittag ist in einem Reihenhaus in der Bremer Neustadt ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.