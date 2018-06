Die Feuerwehr löschte am Freitagmorgen ein brennendes, leerstehendes Haus in Bremerhaven (Symbolbild). (Björn Hake)

In den vergangenen Tagen hat die Polizei Bremerhaven bereits neun Jugendliche und Heranwachsende wegen Brandstiftungen in Parzellen festgenommen. Am Freitagmorgen kam es gegen 1 Uhr früh nun zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus im Ortsteil Klushof. Die Polizei, genauer die SoKo Feuer, ermittelt nun, ob es Verbindungen zu vorherigen Brandstiftungen gibt.

Anwohner der Langen Straße bemerkten das Feuer und alamierten die Feuerwehr. Eine Nachbarin und eine Passantin wurden aufgrund von Atemproblemen noch in der Nacht medizinisch behandelt. Die Höhe des Schadens steht bisher noch nicht fest. (hee)

Mehr zu den bisher festgenommenen Verdächtigen lesen Sie hier: