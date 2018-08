Eine der Wohnungen ist komplett ausgebrannt. (Christian Butt)

Ein achtstöckiges Gebäude in der Gottfried-Menken-Straße in der Bremer Neustadt hat am Donnerstagvormittag gebrannt. Dabei ist eine der Wohnungen im siebten Stockwerk komplett ausgebrannt. Der Bewohner war bereits draußen, als die Einsatzkräfte in der Neustadt eintrafen. Er hat sich bei einem eigenen Löschversuch leicht verletzt und wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer in der Wohnung konnte gelöscht werden. Allerdings machte Brand die Wohnung unbewohnbar. Durch die Löscharbeiten entstand des Weiteren ein Wasserschaden in der darunterliegenden Wohnung. 42 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Schaden wird auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt. (hee)