Feuer in Blumenthal - 87-Jährige tot aufgefunden

Feuerwehr und Polizei Bremen sind am Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Blumenthal gerufen worden. Eine Frau wurde tot aus dem Gebäude geborgen.