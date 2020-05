Die Rauchsäule ist in weiten Teilen Bremens zu sehen. (Axel Senker)

In der Gelsenkirchener Straße in Bremen-Neuenland ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brennen zwei Lagerhallen, in denen Reifen gelagert werden. In der Erstmeldung ist von einer Fläche von vier mal zehn Metern die Rede, erklärte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage des WESER-KURIER. Eine Rauchsäule steht meterhoch über der Stadt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (sei)

Weitere Informationen in Kürze.