In Bremen-Walle ist es zu einem Gebäudebrand gekommen. (Christian Butt)

Ein Feuer in einer Bar an der Leutweinstraße in Bremen-Walle hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz für die Feuerwehr verursacht. Sechs Menschen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Helfer aus dem Gebäude retten. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr wurde gegen 6 Uhr zu dem Gebäudekomplex gerufen. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer drang bereits dichter Qualm aus dem Dach der Bar. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die sechs Personen, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude waren, bereits aus dem Gebäude gerettet und Unterschlupf bei Nachbarn gefunden. Der Rettungsdienst checkte sie vorsorglich durch.

Das Feuer wurde Zeitweise mit fünf Rohren bekämpft. Besondere Probleme machte dabei das Flachdach des einstöckigen Gebäudes. Dieses war in den Jahrzehnten mehrfach abgehangen und erweitert worden. Mit Kettensägen mussten Öffnungen geschaffen werden um Glutnester löschen zu können.

Informationen zur Brandursache liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löscharbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Bremen-Nord.