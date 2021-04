Die Feuerwehr war bei dem Brand im City Hotel Bremen im Großeinsatz. (Christian Butt)

Ein Feuer in einem Hotel hat in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs geführt. Die Mitarbeiter und die 57 Gäste des Hotels blieben unverletzt. Die Feuerwehrleute löschten den Brand schnell. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hatten in einem Hotelzimmer im dritten von fünf Geschossen Kleidungsstücke gebrannt.

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) stellte einen Linienbus als vorübergehenden Aufenthaltsort für die Menschen, die das Hotel verlassen mussten, zur Verfügung. Der Straßenbahn- und Busverkehr musste während der Löscharbeiten umgeleitet werden. Die Straße An der Weide war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Lob für die Hotelmitarbeiter

Um 0.54 Uhr waren die Gäste des City Hotels Bremen durch den Feueralarm geweckt worden. Die beiden anwesenden Mitarbeiter evakuierten sofort das Gebäude und führten die Menschen auf die andere Straßenseite. Das Verhalten sei vorbildlich gewesen, wie Mario Heuer von der Bremer Feuerwehr lobte. „Mit einer Liste konnten wir schnell abgleichen, ob noch jemand vermisst wird.“ Sieben Menschen wurden von einem Notarzt auf mögliche Verletzungen kontrolliert. Mehrere Rettungswagen standen bereit, aber niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem das Feuer gelöscht war, belüftete die Feuerwehr das Gebäude. Nach etwa zwei Stunden konnten die Hotelgäste zurück in ihre Betten. Das Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.