In der Woltmershauser Straße in Bremen hat es am Montag gebrannt. (dpa)

Am Montagvormittag um kurz vor 11 Uhr war das Feuer an einem Reihenhaus in der Woltmershauser Straße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Bremen mitteilt, brannte die Außenfassade - das Dämmmaterial - des zweistöckigen Gebäudes.

Es entwickelte sich starker Rauch, die Bewohner konnten sich jedoch ins Freie retten. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. (wk)