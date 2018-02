Vier Personen gerettet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuer in Shisha-Bar in Bremer Altstadt

Eine Shisha-Bar in der Bremer Altstadt ist am Montagabend in Brand geraten. Einrichtungsgegenstände hatten aus bisher ungeklärten Umständen gebrannt.