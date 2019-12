Bremerhaven

Feuer in Wohnhaus: 13 Personen müssen Wohnungen verlassen

Vanessa Ranft

In einem Wohngebäude in Bremerhaven hat es in der Nacht gebrannt. Insgesamt mussten 13 Personen ihre Wohnungen verlassen - vier von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rausgasinhalation in eine Klinik gebracht.