50 Einsatzkräfte löschten das Feuer in Huchting. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Feuer hat am Montagmorgen einen Dachstuhl in Bremen-Huchting vollständig zerstört und damit ein zweigeschössiges Reihenendhaus in der Hilversumer Straße unbewohnbar gemacht. Das berichtet die Feuerwehr Bremen. Zwei Bewohner hätten sich rechtzeitig ins Freie retten können und seien anschließend bei Nachbarn untergekommen. Beide blieben unverletzt.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Mehrere Anrufer hatten der Feuerwehr gegen 9 Uhr zunächst eine stärker werdende Rauchentwicklung und anschließend Flammen gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Huchting rückten daraufhin mit insgesamt 50 Einsatzkräften in 15 Fahrzeugen an. Gegen 11 Uhr war ihr Einsatz beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (var)