Die Feuerwehr war mit insgesamt neun Einsatzwagen am Diako im Einsatz. (frei)

Auf diese nächtliche Abwechslung hätten die Patienten im Krankenhaus Diako im Stadtteil Gröpelingen ganz sicher gerne verzichtet. Um 2.53 Uhr meldete in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Mitarbeiter des Krankenhauses der Leitstelle der Bremer Feuerwehr einen hellen Feuerschein und starke Rauchentwicklung in der Nähe des Klinikums.

Aufgrund der noch unklaren Lage wurden sofort der Einsatzleitdienst, der Löschzug der Feuerwache 5, die Freiwilligen Feuerwehren Grambkermoor und Burgdamm sowie der stadtbremische Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort meldete der Zugführer den Brand eines Wirtschaftsgebäudes, in dem sich zum Glück keine Menschen befanden. Die Brandbekämpfung wurde sofort mit mehreren B- und C-Rohren eingeleitet.

Im Krankenhaus selbst sorgten der Auftrieb der Feuerwehren und das Löschen des Feuers für nächtliche Betriebsamkeit in den Patientenzimmern. Denn die Feuerwehr hatte die Leitung des Krankenhauses angewiesen, alle Fenster in den Gebäuden aufgrund der starken Rauchentwicklung zu schließen. Der Krankenhausbetrieb war allerdings zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Nicht der einzige Brand

Um 3.35 Uhr konnte vom Einsatzleiter die Meldung "Feuer in der Gewalt" gegeben werden, um 4.31 Uhr wurde offiziell "Feuer aus" gemeldet. Insgesamt waren bei dem Brand neun Fahrzeuge mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Zur genauen Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittlung wird von der Polizei aufgenommen.

Aber das war nicht der einzige Brand in Gröpelingen in der Nacht zum Sonntag. Nur eine halbe Stunde nach dem Feuerausbruch nahe des Krankenhauses erreichte die Leitstelle mehrere Anrufe aus der Oslebshauser Heerstraße. Dort brannte ein Unterstand an einer Garage "in voller Ausdehnung", wie es im Bericht der Feuerwehr heißt. Kurz nach 4 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.