Feuerwehreinsatz am Westbad in Bremen: In der benachbarten Eissporthalle hat es in der Nacht gebrannt. (Timo Thalmann)

Wegen eines Brandschadens bleibt das Westbad am Dienstag geschlossen. Ausgebrochen war das Feuer in der Nacht zwischen Montag und Dienstag in der direkt anliegenden Eissporthalle Paradice. Mitarbeiter bemerkten Rauch und Ruß im gemeinsamen Eingangsbereich der beiden Sportstätten, als sie das Bad am morgen öffnen wollten und alarmierten die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer allerdings schon ohne Brandbekämpfung von alleine aus gegangen. Die Feuerwehr war am Dienstag früh vor allem mit Lüftungs- und Aufräumarbeiten befasst.

Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Effekt. Der Brandherd lag nach Angaben der Feuerwehr im Bereich elektrischer Anlagen unterhalb der Tribüne der Eissporthalle. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Säuberungsarbeiten im angrenzenden Westbad werden den gesamten Tag in Anspruch nehmen. Gleiches gilt für die ohnehin bislang nur für Schulklassen geöffnete Eissporthalle. Der geplante allgemeine Saisonbeginn für das Eislaufen am 3. Oktober sei nach jetzigen Kenntnisstand aber nicht gefährdet, teilte die Chefin der Bremer Bäder GmbH, Martina Baden mit.