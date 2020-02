Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Im Jugendzentrum Friese im Bremer Steintorviertel sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Brände ausgebrochen. An dem Gebäude entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. In Tatortnähe wurde ein Aufkleber mit „rechtspopulistischem Bezug“ gefunden, daher ermittle auch der Staatsschutz, teilte die Polizei mit.

Gegen 00.10 Uhr rochen die Besucher eines Konzertes in der Friesenstraße den Rauch. Zwei Konzertteilnehmer riefen die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Eine dauerhafte Evakuierung des Gebäudes war laut Polizei und Feuerwehr nicht notwendig. Das Konzert wurde fortgesetzt.

Als das Konzert beendet war, bemerkten Passanten gegen 02.48 Uhr erneut Rauchentwicklung im Veranstaltungszentrum. Feuerwehr und Polizei wurden erneut alarmiert, das Feuer im ersten Stockwerk konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Rahmen der Tatortarbeit wurden die Ermittler der Polizei Bremen auf zwei Aufkleber aufmerksam. "Einer davon wies einen rechtspopulistischen Bezug auf", heißt es in der Mitteilung.

Die Brandursachenermittler und der Staatsschutz der Polizei Bremen haben die Ermittlungen zu den beiden Bränden aufgenommen. Teil dieser Ermittlungen sei auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Aufklebern und den Bränden bestehe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 3888 zu melden.