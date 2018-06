Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit einem Großaufgebot. (Carsten Rehder)

Bei einem Feuer in der Straße "Auf den Hunnen" in Bremen-Oslebshausen ist am Mittwochnachmittag ein Holzhaus zerstört worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war das Feuer gegen 16 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das eingeschossige Haus sowie ein hölzerner Anbau bereits im Vollbrand. Mit einem Großaufgebot bekämpfte die Feuerwehr die Flammen und hatte das Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle. Um an weitere Glutnester zu kommen, mussten anschließend große Teile der Dachhaut entfernt werden. Die Ursachen des Feuers sind nach Angaben der Feuerwehr noch unklar, das Haus ist unbewohnbar. Beim Feuer entstand ein Schaden von 200.000 Euro. (sei)