Am Weserstadion ist ein Imbiss ausgebrannt. (Carsten Rehder)

Ein Imbiss am Bremer Weserstadion ist am frühen Montagmorgen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer auch auf ein Nachbarhaus über. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Gegen 4 Uhr am Morgen bemerkte eine Streife, dass eine neben dem Imbiss an der Franz-Böhmert-Straße stehende mobile Toilettenkabine in Flammen stand. Das Feuer griff auf die Fassade und das Dach des Imbisses über. Über den Dachstuhl breiteten sich die Flammen zudem auf ein benachbartes Wohnhaus aus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, es entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet sie, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.