(Nicolas Armer/DPA)

Die Feuerbestattung von Verstorbenen ohne Angehörige wird künftig das Krematorium des Umweltbetriebs übernehmen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine SPD-Anfrage hervor. Im Moment werden Leichen, die nicht von Familienmitgliedern bestattet werden können, im Auftrag des Gesundheitsressorts in Cuxhaven und anderen norddeutschen Krematorien eingeäschert.

Der Grund, so heißt es in der Antwort, war das „bis 2019 günstigere Preis-Leistungsangebot der Firma ,KremTec‘“. Die Kremierungen über die Stader Firma seien pro Jahr rund 30.000 Euro günstiger gewesen als Feuerbestattungen in Bremen. Nun aber habe der Umweltbetrieb ein neues Angebot vorgelegt. Es ist geplant, „auf Grundlage dieses Angebots im März mit den Vertragsverhandlungen zu beginnen und diese dann im April abzuschließen“, teilt der Senat mit. Die Kündigung bei „Kremtec“ werde spätestens bis zum 30. September erfolgen.

Ab dem Jahr 2022 könnten die Verstorbenen dann in Bremen verbrannt werden. In den Jahren 2019 und 2020 hatte es laut Senat je rund 340 Bestattungen auf Amtsanordnung gegeben. Insgesamt sterben dem Statistischen Landesamt zufolge in Bremen pro Jahr rund 6300 Menschen.