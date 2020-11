Die Vorwürfe gegen die intensivpädagogische Wohngruppe in der ehemaligen Feuerwache in Hemelingen waren jetzt Thema in der Sozialdeputation. (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Auch nach rund zwei Stunden in nicht-öffentlicher Sitzung der Sozial-Deputation mit einem umfangreichen Bericht der Sozialbehörde über die Situation in der Jugendhilfeeinrichtung Alte Feuerwache in Hemelingen sieht die oppositionelle CDU weiterhin offene Fragen. Wie berichtet, hatten ehemalige Mitarbeiter der intensivpädagogischen Wohngruppe schwere Vorwürfe gegen den Träger erhoben. So soll in der Einrichtung Drogen- und Tabakkonsum stattgefunden haben und toleriert worden sein.

In einem Einzelfall soll eines der Kinder von älteren Bewohnern auch drangsaliert und bedroht worden sein. Eine Ex-Mitarbeiterin sah hier eine Kindeswohlgefährdung, die unmittelbare Konsequenzen erforderte. Sie sorgte offenbar gemeinsam mit der Fallmanagerin im Jugendamt dafür, dass dieses Kind in eine andere Einrichtung kam, dem Hermann Hildebrand Haus in Oberneuland.

Ablauf rekonstruieren

Genau an dieser Stelle sieht die CDU weiteren Klärungsbedarf. Denn die unmittelbare und sofortige Unterbringung in den dort vorgehaltenen Plätzen für Kinder in Not- und Krisensituationen setzt grundsätzlich eine akute und konkrete Kindeswohlgefährdung voraus, wie sie in Paragraf 42 des Sozialgesetzbuches geregelt ist. Sozialstaatsrat Jan Fries hatte in der Deputationssitzung wie auch in öffentlichen Stellungnahmen durchgehend darauf bestanden, dass sich keine Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdungen ergeben hätten.

„Da erkennen wir einen Widerspruch. Entweder es gab eine Gefährdung, die die Herausnahme des Kindes erforderlich machte, oder es gab keine. Dann stellt sich aber die Frage, wieso das Kind die Einrichtung verlassen hat“, sagt Thomas Röwekamp, der in Vertretung von Sandra Ahrens (CDU) an der Deputationssitzung teilnahm.

Dass zumindest dieses Detail auch für das Jugendamt nicht abschließend geklärt ist, ergibt sich daraus, dass derzeit auch die Behörde noch einmal mit den ehemaligen Beschäftigten und dem Träger spricht, um den Ablauf in diesem Einzelfall zu rekonstruieren. Die Christdemokraten wollen nach Darstellung Röwekamps unabhängig vom konkreten Fall grundsätzlich geklärt wissen, wie mögliche Gefährdungen in den Einrichtungen durch das Jugendamt erkannt und in der Folge abgestellt werden. Auch, ob der Träger das pädagogische Konzept angemessen umsetze, müsse angesichts der Vorfälle geprüft werden.

Es sei klar, dass dies eine herausfordernde Arbeit mit einer schwierigen Klientel sei, sagt Röwekamp. Auch könne man mit Sicherheit nicht immer verhindern, dass die Jugendlichen zum Beispiel heimlich rauchten. „Es ist aber etwas anderes, zum Beispiel Tabak- oder sogar Cannabiskonsum in der Einrichtung bewusst zu tolerieren.“ Auch diesen Vorwurf hatten die ehemaligen Mitarbeiter erhoben. Der Träger hat demgegenüber versichert, dass Vorfälle wie zum Beispiel Drogenkonsum und -verkauf innerhalb des Hauses mit dem Ziel künftiger Prävention professionell aufgearbeitet wurden. Dabei seien auch Polizei und Jugendamt eingebunden gewesen.

Vom Tisch ist nach Angaben Röwekamps zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die anfängliche Forderung der Christdemokraten, die Einrichtung bis zur endgültigen Klärung aller Vorwürfe zu schließen. „Das erscheint uns auch angesichts der mangelnden Alternativen für die betroffenen Jugendlichen als nicht hilfreich.“ Die vor einigen Jahren in Bremen geführte politische Auseinandersetzung um eine geschlossene Unterbringung solcher Jugendlichen wolle man ebenfalls nicht wieder lostreten. „Bremen hat sich hier anders entschieden, und das grundsätzliche Konzept der intensivpädagogischen Betreuung in offenen Häusern stellen wir nicht infrage.“

Zweiter Bericht gefordert

Man wolle allerdings sichergestellt wissen, dass die gemeinsam anvisierten Ziele auch erreicht würden. „Wenn zumindest bei einigen Jugendlichen dieser Einrichtung weder ein regelmäßiger Schulbesuch stattfindet, noch Programme für Schulverweigerer angegangen werden, muss man da schon mal nachfragen.“ Gleiches gelte für die personelle Ausstattung der Häuser, denn es habe sich zum Beispiel gezeigt, dass mehrere Beschäftigte die formalen Qualifikationskriterien nicht erfüllten. „Wenn man sich schon selber Qualifikationsprofile gibt, sollte man diese auch erfüllen oder plausibel begründen können, warum das nicht möglich ist“, kommentiert Röwekamp. In der nächsten Sitzung der Sozialdeputation erwarten die Christdemokraten daher einen weiteren Bericht des Sozialressorts, der die noch offenen Fragen klären soll.

Zur Sache

Intensivpädagogische Wohngruppen

Es ist eine Frage der Definition: Je zugespitzter die Zielgruppe gefasst wird, desto weniger Angebote der Jugendhilfe lassen sich finden. Träger der Alten Feuerwache und damit gewissermaßen Auftragnehmer des Jugendamtes ist die Initiative für Kinder, Jugendliche und Familien (IKJF) GmbH. Sie betreibt außerdem noch zwei weitere Wohngruppen dieser Art in Bremen. Sie werden beschrieben als spezialisierte Einrichtung für Kinder und jüngere Jugendliche mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Traumatisierungen oder psychiatrischen Störungen, denen in Regeleinrichtungen der Bremer Jugendhilfe nicht begegnet werden könne. Kurz gesagt: Die dort aufgenommenen Kinder und Jugendliche sind wegen ihrer fortgesetzten, andauernden Regelverstöße bislang aus jeder anderen Betreuungsform entfernt worden. Solche auch als Systemsprenger bezeichneten Jugendlichen sind gekennzeichnet durch gewalttätige Verhaltensweisen, Drogenkonsum, extreme Formen der Selbstgefährdung, häufige Zündeleien inklusive Brandstiftung sowie „entweichendem Verhalten“, sprich: Wenn ihnen die Umstände in einer Einrichtung nicht passen, hauen sie einfach ab. Mit diesem Maßstab gibt es auch bundesweit nur eine überschaubare Zahl von Alternativen zu den drei Wohngruppen der IKJF. Laut Angaben des Trägers erhalte man regelmäßig Anfragen aus ganz Deutschland hinsichtlich freier Plätze.