Der Bau der neuen Feuerwache für den Bremer Nordosten soll nun doch Ende 2019 starten. Das versprach Wolfgang Schwier, Senatsrat im Innenressort, auf der jüngsten Sitzung des Beirats Horn-Lehe. Mit einer Fertigstellung rechnet er dann Anfang 2021. Zuletzt hatte Immobilien Bremen für die neue Wache einen Zeitplan vorgelegt, der einen Betrieb frühestens ab 2023 vorsah. Das stieß in den Beiräten der betroffenen Stadtteile Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland auf einhellige Kritik. Auch der Innensenator zeigte sich unzufrieden. Ulrich Mäurer hatte 2016 optimistisch angekündigt, die Wache werde bereits Ende 2018 fertig sein.

Keine Alternative zum Bau

Mit einer straffen Planung soll zumindest der Baubeginn bis zum nächsten Jahr klappen. In den kommenden zwei Wochen erwartet Schwier einen offiziellen Senatsbeschluss zum inzwischen ausgewählten Standort am Hochschulring. Die Wache wird direkt an den Naturcampingplatz angrenzen. „Die Ausschreibung für die Gebäudeplanung kann dann sofort erfolgen, alle Vorbereitungen sind getroffen“, sagte Schwier. Der Startschuss für das zugehörige, parallel vorangetriebene Bebauungsplanverfahren soll noch vor Ostern gegeben werden.

Karl-Heinz Knorr machte als Chef der Bremer Feuerwehr deutlich, dass es zum Bau der Wache keine Alternative gebe, um auch im Nordosten der Stadt das angestrebte Schutzziel der Feuerwehr zu erreichen. Nach einem Brandalarm soll ein Löschzug mit wenigstens sechs Mann in 95 Prozent der Fälle nach zehn Minuten vor Ort sein. Im nördlichen Teil von Horn-Lehe sowie Borgfeld und Oberneuland brauche die Feuerwehr bislang aber in zu vielen Fällen eher 13 bis 15 Minuten. Knorr betonte ebenfalls, dass über das gesamte Stadtgebiet betrachtet der Wert von 95 Prozent seit Jahren eingehalten wird. „Und es wird immer Randbereiche geben, in denen wir länger als zehn Minuten brauchen.“