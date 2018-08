"Milena" drohte in dem Graben zu ertrinken (dpa)

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz wurde am Donnerstagmittag die Bremer Feuerwehr gerufen. Ein 25 Jahre altes Pferd war laut Feuerwehr am Mittelwischweg nahe des Waller Feldmarksees in einen Graben gerutscht und drohte zu ertrinken. Auf die ersten Rettungsversuche reagierte das Tier panisch und wühlte sich weiter in den Graben. Zusammen mit der Halterin gelang es den Kräften der Feuerwache 5 und der Freiwilligen Feuerwehr Blockland jedoch, die Stute zu beruhigen. Mittels B-Schläuchen und einem Traktor wurde "Milein" zunächst stabilisiert und dann vorsichtig aus dem Graben gezogen. Nachdem sie von einem Tierarzt untersucht wurde, durfte "Milein" wieder zu ihrer Besitzerin. (sei)