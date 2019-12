In der Talstraße sicherten und beseitigten die Feuerwehrkräfte einen Baum, der auf ein gegenüberstehendes Gebäude zu fallen drohte. (Feuerwehr Bremerhaven)

Im Laufe des Sonntages ist die Feuerwehr Bremerhaven zu insgesamt drei Sturmeinsätzen ausgerückt.

Neben zwei kleineren Sicherungseinsätzen an Gebäuden musste die Einsatzkräfte in der Talstraße einen etwa 18 Meter hohen Baum sichern und anschließend mithilfe einer Drehleiter aufwendig abtragen. Der Baum drohte in ein gegenüberstehendes Mehrfamilienhaus zu fallen. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Feuerwehr bei diesem Sturmeinsatz mit Spezialgerät, teilte die Wehr mit.

Bereits am frühen Morgen des 3. Advents hatte die Feuerwehr zudem einen Löscheinsatz. Im Dorumer Weg brannte ein Pkw aus bislang nicht bekannter Ursache in "voller Ausdehung", wie es im Einsatzbericht heißt.