Ein Brand im Motorraum eines Autos hat am Dienstag einen Einsatz der Bremerhavener Feuerwehr auf der A27 zur Folge gehabt. (Symbolbild) (Carsten Rehder)

Auf der Autobahn 27 in Höhe der Anschlussstelle Hagen hat ein brennendes Auto am Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Bremen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, brannte der Motorraum eines Pkw. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr erreichte die Alarmierung gegen 11.50 Uhr. Der Rauch sei bereits bei der Anfahrt weithin sichtbar gewesen, heißt es im Bericht der Wehr. Nachdem bereits Ersthelfer vor Ort den Brand mit Pulverlöschern bekämpft hatten, löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen im Motorraum. 13 Feuerwehrmitglieder waren an dem Einsatz beteiligt. Während der Löscharbeiten war die rechte Fahrspur Richtung Bremen gesperrt.

Zur Brandursache und Schadenhöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.