Bei einem Brand im Industriehafen Bremen gab es mindestens einen Schwerverletzten. (Christina Kuhaupt)

Ein Großaufgebot der Feuerwehren bekämpft seit Stunden den in Lagerhallen an der Louis-Krages-Straße in Gröpelingen ausgebrochenen Brand. Inzwischen sei es gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, teilte ein Sprecher am Nachmittag mit. Die Löscharbeiten würden aber noch die ganze Nacht andauern.

Eine große Rauchschwade war weithin sichtbar. Die Feuerwehr warnte: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Teilweise regne es in dem Gebiet sogar heiße Asche.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr stehen zehn Lagerhallen in Flammen. Betroffen ist nach aktuellen Berechnungen ein rund 30.000 Quadratmeter großes Gelände. In den Hallen waren Verpackungsmaterial, Papier und Holz gelagert. Bei den Löscharbeiten ging es auch darum, eine Ausbreitung des Brandes auf weitere sieben Lagerhallen zu verhindern.

Ein Schwerverletzter wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Brandursache steht bislang nicht fest. Insgesamt sind rund 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

++ Dieser Artikel wurde um 17 Uhr aktualisiert ++