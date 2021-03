Am Bremer Rathaus sorgte ein kleines Feuer für einen Feuerwehreinsatz. (Christian Butt)

Am Bremer Rathaus ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Weil die Feuerwehr zunächst von einem Dachstuhlbrand ausgegangen war, wurde der Marktplatz zunächst von einem Großaufgebot weiträumig abgesperrt. Die von aufmerksamen Passanten alarmierten Brandbekämpfer konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Am Restaurant „Bremer Ratskeller“ war in einem Lichtschacht Laub in Brand geraten, wie die Feuerwehr später mitteilte. Das kleine Feuer löschten die Feuerwehrleute schnell. Anschließend wurde der leicht verrauchte Ratskeller gelüftet.