Nicht zu übersehen: Eine Rauchsäule steht über Bremen. (Christian Stockhecke)

Das Feuer in der Bremer Neustadt ist gelöscht: Die Bremer Feuerwehr hat ihren Einsatz nach einem Lagerhallenbrand beendet. Zuvor war das Gebäude am Neustädter Güterbahnhof in Brand geraten. Wie Feuerwehrsprecher Michael Richartz auf Nachfrage mitteilte, waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Bei den Löscharbeiten ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, heißt es. Er erlitt Prellungen, nachdem ihn ein technisches Gerät durch einen Druckstoß ins Gesicht geflogen war.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Mehrere Zeugen berichteten von einer Verpuffung.

Die Lagerhalle war nach Angaben der Bremer Feuerwehr 20 mal 40 Meter groß. Was darin gelagert wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Wie die Feuerwehr berichtet, ist die Lagerhalle ausgebrannt. Ein neben dem Gebäude parkender Lkw brannte ebenfalls aus.

Ärger mit Autofahrer

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr als schwierig. Die Einsatzkräfte wurden dabei von einem Autofahrer behindert. Der Mann war unzufrieden, weil er warten musste. Der Mann wich mit seinem Fahrzeug über den Fußweg aus. Dabei beschädigte er einen Wasserhydranten. Daraufhin mussten sich die Einsatzkräfte einen anderen Wasseranschluss suchen und weitere Schläuche auslegen.

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Beim Neustadtsgüterbahnhof" und darüber hinaus in Woltmershausen. Die Qualmwolke war auch aus rund 20 Kilometern Entfernung sichtbar, berichten Augenzeugen. Die Feuerwehr riet dazu, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Im Bereich Walle führte die Feuerwehr Luftmessungen durch.

Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Die Zugstrecke zwischen Bremen und Delmenhorst war wegen des Brandes gesperrt. Der Rauch beeinträchtige die Sicht der Lokführer zu sehr, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Sperrung wurde gegen Mittag aufgehoben, nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte. (mit haf/dpa)

Die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. (Frank Thomas Koch)

++Dieser Text wurde um 16.15 Uhr aktualisiert ++