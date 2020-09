Die Einsatzkräfte retteten 54 Bewohner aus einem achtstöckigen Hochhaus in der Rembertistraße. (Christian Butt)

Bei gleich mehreren Einsätzen war die Bremer Feuerwehr im Stadtgebiet gefordert. Dabei waren die Rettungskräfte teilweise zeitgleich im Einsatz, sodass die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt hinzugezogen werden musste. Ein Einsatz dauert noch an.

In der Nacht zum Dienstag war in einem achtstöckigen Hochhaus an der Rembertistraße ein Kellerbrand ausgebrochen. 54 Menschen mussten aus dem verrauchten Gebäude teilweise über drei Drehleitern gerettet werden. Andere Bewohner bekamen einen sogenannten Fluchtretter mit einem eingebauten Filtergerät aufgesetzt, mit dem sie dann über das Treppenhaus ins Freie gelangten. Elf Menschen wurden leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Wie der Feuerwehr Pressesprecher Andreas Desczka mitteilte, sei das Feuer unter Kontrolle, einige Einsatzkräfte aber noch vor Ort. Eine offizielle „Feuer aus“-Meldung gebe es aktuell noch nicht. Das Feuer war gegen 3 Uhr morgens ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort tätig. Das Gebäude ist unbewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am frühen Dienstagmorgen einen Kellerbrand in der Rembertistraße bekämpfen (Christian Butt)

Feuerwehr am Montagabend im Dauereinsatz

Kurz nach 18 Uhr brannte ein Gasgrill in Bremen-Habenhausen. Die Anwohner konnten das Feuer zwar eigenständig löschen, eine der Personen zog sich jedoch Verbrennungen zu, was den Einsatz des Rettungsdienstes notwendig machte. Kurz darauf löste ein Fehlalarm eines Rauchmelders an der Sophienstraße im Ostertor einen weiteren Feuerwehr-Einsatz aus.

Nur wenige Minuten später kamen die Rettungskräfte noch mal richtig zum Einsatz. Ein Dachstuhl an einem Doppelhaus an der Lerchenstraße in Aumund-Hammersbeck hatte sich offenbar bei Dachdeckerarbeiten entzündet. Das Feuer wurde durch drei Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff bekämpft, wozu auch Teile des Daches abgedeckt wurden. Die Maßnahmen griffen schnell, sodass der Einsatzleiter bereits um 18.56 Uhr „Feuer in der Gewalt“ und um 19.22 Uhr „Feuer aus“ vermeldet werden konnte. Die beiden Dachdecker blieben unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeitgleich löste eine Brandmeldeanlage eine Fehlmeldung in Bremen-Grohn aus. Auch in der Bahnhofsvorstadt mussten die eintreffenden Einsatzkräfte nicht tätig werden. Auch hier hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine weitere ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Altenpflegeheim in Bremen-Weidedamm erwies sich ebenfalls als Fehlalarm.

Um 19.15 Uhr gab es dann eine unklare Rauchentwicklung an der Landrat-Christians-Straße in Bremen-Blumenthal. Hierbei handelte es sich um einen stark rauchenden Grill in einem Garten.

Um 19.35 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in Bremen-Blumenthal, wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner aus der Wierenstraße hatten in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch wahrgenommen und den Notruf abgesetzt. Unter Zuhilfenahme umfangreicher Messtechnik konnte allerdings keine Gasausströmung bestätigt werden.

Die Ereignisse am Montagabend führten zeitweise dazu, dass alle sechs Wachen der Berufsfeuerwehr zur selben Zeit im Einsatz waren, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt alarmiert wurde, um die Feuerwache 1 zu besetzten und für weitere Einsatzereignisse zur Verfügung zu stehen.