Wasser marsch – und zwar nicht, um einen Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz für Bäume, die unter der Hitze leiden. (Petra Stubbe)

Die Tür fällt klackend in den Rahmen, der Motor erwacht dröhnend zum Leben. Es kann losgehen. Die zwei roten Einsatzwagen fahren auf die Straße. An Bord: mehr als 6500 Liter Wasser. Es gibt viel zu tun, und die Freiwillige Feuerwehr am Lehesterdeich ist unterwegs, um sich mit ihren Kameraden zu treffen. Der am Einsatzort wartende Wagen von Birol Germer und Fabian Socha ist alleine überfordert mit der Situation. Auf der Fahrt hinab vom Deich ins bremische Tiefland und an der Universität vorbei ist kein Martinshorn zu hören und kein Alarm zu sehen.

Wenn auch wichtig, ein Notfall ist es nicht, der den Wehr- und Bereitschaftsführer Thorsten von Thaden und seine Einsatzgruppe zur Hilfe eilen lässt: Die seit Wochen anhaltende Dürre setzt der Natur erheblich zu. Vor allem junge Bäume und empfindliche Biotope aus Pflanzen und Tieren stehen vor dem Kollaps. Einsätze wie dieser sind seit knapp fünf Wochen Alltag für die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen.

In der Otto-Hahn-Allee, direkt an der Universität, soll am Hydranten aufgetankt werden – außerdem befindet sich dort der erste Einsatzort. "Seit Pfingsten hat es im Grunde nicht mehr geregnet", sagt von Thaden, während die Männer die Fahrzeuge für den Einsatz vorbereiten. Die Sonne brennt vom Himmel, es ist drückend heiß. Schatten? Fehlanzeige. Die Bäume sind allesamt noch zu klein, um Zuflucht zu bieten. Nur die Fahrzeuge schaffen kleine Schatten-Oasen.

"Der Grundwasserspiegel ist durch die Dürre derart abgesunken, dass die jungen Bäume kaum noch an Wasser kommen", erklärt der Wehrführer und zeigt auf Dutzende Jungbäume. Die Vegetation sei von der früh einsetzenden Trockenheit in ihrer Aufblühphase überrascht worden. "Wir sind dem normalen Zyklus der Vegetation sechs bis acht Wochen voraus." Die zahlreichen braun-goldenen Blätter oder gar Äste auf den Straßen bestätigen dieser Aussage des Feuerwehrmannes.

Dreimal in der Woche für je vier Stunden pro Fahrzeug sind die Einsatzkräfte durchschnittlich mit zwei Wagen unterwegs. Sie leisten hierbei Amtshilfe für den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr. Die Freiwillige Feuerwehr vom Lehesterdeich ist für das gesamte Unigelände, den Bereich rund um das Dorint Park Hotel im Bürgerpark sowie große Teile von Schwachhausen zwischen Schwachhauser Ring und Stern sowie die gesamte Parkallee zuständig.

"Dieser Sommer ist extrem"

Die anderen Bereiche des Bürgerparks werden von weiteren Feuerwehren, wie den Kollegen aus Borgfeld übernommen. "Dieser Sommer ist extrem", betont von Thaden während sich wenige Meter hinter ihm ein Strahl Wasser glitzernd im Sonnenlicht aus dem Feuerlöschmonitor ergießt. Feinste Tropfen, die sich wie Sprühnebel über die Straße verteilen.

"Eine willkommene Abkühlung", meint von Thaden und geht durch den Sprühregen. Gleich scheint die Welt erfrischt, für einen Moment ist die Sonne vergessen. Nach der Abkühlung wird die Arbeit verteilt: Zwei Wagen bleiben hier, einer fährt weiter in die Bereiche rund um den Stern. Doch zuerst wird am Hydranten aufgetankt. 200 Liter pro Baum werden benötigt. Das größte Fahrzeug fasst 5000 Liter Wasser, die zwei kleineren je 1600 Liter.

Doch da streikt der Hydrant. Wie sehr sich Germer bemüht, er bekommt den Unterflurhydranten im Gehweg nicht verschlossen. Die Anstrengung lässt ihn schwitzen. Nur das zugesperrte Standrohr verhindert, dass sich Hunderte Liter Wasser pro Minute ins Freie ergießen. "Das kommt selten vor", sagt er. Gemeinsam mit Socha stemmt er sich erneut in das Werkzeug. Vergebens. Die Einsatzplanung droht buchstäblich ins Wasser zu fallen.

Am Ende bleibt das Standrohr an Ort und Stelle. Man nimmt das Exemplar eines anderen Wagens mit, die Standrohre sind glücklicherweise genormt. "Die Feuerwehr lebt vom Improvisieren", bringt es von Thaden auf den Punkt und macht sich weiter an die Bewässerung vor Ort. Germer und Socha packen ein, in Schwachhausens warten die nächsten Bäume auf Wasser.

Die SWB wird sich um das Problem am Hydranten kümmern, das geben die Feuerwehrmänner auf der Fahrt zur Hartwigstraße per Funk durch. Dort angekommen steigt Socha aus. Sein Kollege kümmert sich um Papierkram. Socha dreht den Hahn des Füllschlauchs auf, den er zuvor aus dem hinteren Geräteraum gezogen hat. "Das ist schon seltsam", sagt er. Der Wasserstrahl benetzt den trockenen Boden.

"Wir als Menschen vertreiben die Natur, und dann retten wir sie doch." Das eben noch staubtrockene Erdreich rund um den jungen Baum ist inzwischen durchnässt. "Ein Raubtier mit Gewissen", sagt Socha und lächelt. Er dreht den Hahn zu, der Wasserstrahl versiegt. Die Arbeit hier ist beendet, aber es warten noch viele weitere Bäume auf das rettende Wasser der Freiwilligen Feuerwehr. Solange, bis es dann doch irgendwann mal wieder regnet.