Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Hemelingen im Einsatz. Dort brennt es auf dem ehemaligen Könecke-Gelände. (Christian Butt)

"Es brennt immer noch heftig, es gibt eine starke Rauchentwicklung, Teile des Daches sind eingestürzt." So schilderte Feuerwehrsprecher Michael Richartz gegenüber dem WESER-KURIER die Einsatzlage um kurz vor 21 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Wurstfabrik Könecke in Hemelingen.

Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (Christian Butt)

Dort ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Die Straßenbahnen der Linien zwei und zehn werden derzeit umgeleitet, weil die Strecke in Höhe Bahnhof Sebaldsbrück gesperrt ist. Beide Linien fahren ab Bennigsenstraße über Georg-Bitter-Straße und Weserwehr zurück zur Bennigsenstraße und nach Gröpelingen. Darüber informiert die BSAG auf ihrer Homepage.

Neben Kräften zweier Feuerwehr-Wachen sind unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Mahndorf, Neustadt, Lehesterdeich und Farge im Einsatz. Ihr Augenmerk liegt auch darauf, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Erst am frühen Nachmittag war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Weserpark im Einsatz. Dort war ein Feuer in einem Technikraum des Cinestar Kristallpalastes ausgebrochen. (var)

++Dieser Artikel wurde um 20.57 Uhr aktualisiert ++