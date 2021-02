Einsatzkräfte der Bremer Feuerwehr haben am Montag in der Neustadt einen im Motorraum eines Linienbusses ausgebrochenen Brand gelöscht. (Feuerwehr Bremen)

In der Bremer Neustadt ist am Montagvormittag im Motorraum eines Linienbusses der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ein Feuer ausgebrochen. Der Busfahrer habe „sehr schnell und dennoch besonnen“ reagiert und das Fahrzeug an der Neuenlander Straße direkt gestoppt und alle Passagiere aussteigen lassen, teilt Alexander Müller, Wachabteilungsleiter der Feuer- und Rettungswache 4, mit. „So blieben alle Beteiligten unverletzt.“

Um 10.57 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften die Flammen von außen und auch aus dem Inneren des Busses.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen führten die Kräfte vor Ort noch eine umfangreiche Einsatzhygiene durch: Das heißt, die verunreinigte Persönliche Schutzausrüstung der Atemschutztrupps wurde komplett durchgetauscht.