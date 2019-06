In den Räumen einer Kita im zweiten Stock dieses Hochhauses in Tenever hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. (Christian Butt)

In der Küche einer Kindertagesstätte im zweiten Stock eines 17-geschossigen Hochhauses in Bremen-Tenever ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner meldeten der Feuerwehr gegen 11 Uhr eine starke Rauchentwicklung.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten sich die Kinder und ihre Betreuer bereits in Sicherheit gebracht. Es habe keine Person gerettet werden müssen, teilte die Wehr auf Nachfrage mit. Auch sei niemand verletzt worden.

In der Küche der Tagesstätte brannten der Herd und der Geschirrspüler, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Atemschutzträger drangen über eine Außentreppe in die Räume in zweiten Stock vor und hatten die Flammen nach einer halben Stunde gelöscht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen über eine Außentreppe in die Räume vor und hatten den Brand schnell gelöscht. (Christian Butt)

Anschließend setzte die Feuerwehr einen Hochdrucklüfter ein, um die Rauchgase zu beseitigen. Während der Löscharbeiten musste die Koblenzer Straße gesperrt werden. Auf der Otto-Brenner-Allee kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen durch abgestellte Feuerwehrfahrzeuge. Insgesamt war die Wehr mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Brandursache gibt es bislang keine Angaben, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wann die Räume der Kita wieder genutzt werden können, steht noch nicht fest.