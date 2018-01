Autobahn 27 Richtung Bremen

Feuerwehr löscht brennenden BMW

Auf der Autobahn 27 ist am Dienstagvormittag in Höhe Uthlede ein Pkw in Brand geraten und ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. In Fahrtrichtung Bremen kam es in der Folge zu einem langen Rückstau.