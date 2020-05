Der Inhalt eines Containers der Firma Nehlsen an der Louis-Krages-Straße war am Mittwochnachmittag bei Schweißarbeiten in Brand geraten. (Christian Butt)

Eine große schwarze Qualmwolke über dem Industriehafen in Gröpelingen hat am frühen Mittwochnachmittag in den sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit erregt. Anders als vor einem Monat, als dort mehrere Hallen in Flammen standen, war die Ursache dieses Mal überschaubar: Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, war der Inhalt eines Containers der Entsorgungsfirma Nehlsen an der Louis-Krages-Straße bei Schweißarbeiten in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand mit reichlich Wasser zügig löschen. Nach 20 Minuten konnten die ersten Einsatzkräfte bereits wieder abrücken. Menschen oder Gebäude waren nicht in Gefahr, hieß es. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.