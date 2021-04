Die Feuerwehr war in der Nacht zu Mittwoch in Findorff im Einsatz. (Carsten Rehder/dpa)

Einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dresdener Straße in Bremen-Findorff hat die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch gelöscht. Zehn Bewohner wurden aus dem dreigeschossigen Gebäude gerettet. Sie blieben unverletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr schaffte es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Häuser zu verhindern. Kurz vor 1 Uhr gab es nach Angaben der Feuerwehr die Meldung: Feuer aus. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Kurz vor Mitternacht waren mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Über die Ursache für das Feuer und die genaue Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Der Dachstuhl des betroffenen Hauses brannte komplett aus. Nach Aussage eines Polizeisprechers habe das Feuer einen „erheblichen Sachschaden“ hinterlassen. Die Wohnungen im Haus seien nicht mehr bewohnbar.