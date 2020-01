In der Silvesternacht hatte die Feuerwehr Bremen nach eigenen Angaben sehr viel zu tun. (Björn Hake)

In der Silvesternacht musste der Rettungsdienst laut Feuerwehr Bremen etwa 150 Mal ausrücken. Vor allem der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern und der übermäßige Genuss von Alkohol sorgte für die Einsätze. Ernsthaft verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand.

Im Lösch- und Hilfeleistungsdienst sind die Einsatzkräfte etwa 75 Mal ausgerückt. Nahezu zeitgleich mussten zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr im Bremer Stadtgebiet vier Dachstühle und drei Balkon- beziehungsweise Zimmerbrände gelöscht werden, heißt es von der Feuerwehr.

So brannte in Oberneuland das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Der Brand konnte nach etwa einer Stunde gelöscht werden.

In der Günther-Hafemann-Straße in Blockdiek brannte das Dachgeschoss eines viergeschossigen Wohngebäudes. Die Bewohner konnten sich zwar rechtzeitig ins Freie retten, waren aber teilweise nur im Nachthemd und Pyjama unterwegs. Daraufhin wurde ein Bus der BSAG zur Einsatzstelle gefahren, in dem sich die Bewohner bis zur Freigabe ihrer Wohnung aufwärmen konnten.

In den Wohngebäuden der "Grohner Düne" hatte die Feuerwehr drei größere Einsätze nahezu zeitgleich. Dort brannte es in einer Wohnung, auf einem Balkon und in einem Innenhof. (gah)