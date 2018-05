Fünf Feuerwehrmänner retteten in der Überseestadt eine Entenfamilie. (Feuerwehr Bremen)

Am Pfingstmontag erhielt die Feuerwehrleitstelle einen kuriosen Hilferuf: Ein Anrufer meldete, dass sich eine Entenfamilie, bestehend aus einer Entenmutter mit ihren neun Entenkindern auf einem Baugrundstück in der Überseestadt verlaufen hatte und diese Familie selbstständig nicht mehr den Weg in die Freiheit finde.

In kurzer Zeit waren rund 50 Passanten an der Einsatzstelle und wurden Zeugen eines nicht ganz planmäßig verlaufenden Einsatzes. Fünf Feuerwehrmänner suchten auf dem Baugrundstück nach der Entenfamilie. Sie lockten die neun Entenküken an und hoben sie in einen Korb gehoben, um sie zu einem nahen Tümpel zu bringen. Die Entenmutter begleitete den Transport in sicherer Entfernung. Nachdem die Küken wieder freigelassen wurden, flog die Entenmutter davon. Dann passierte Folgendes: Die fünf Feuerwehrbeamten wurden von den Entenkindern als Eltern akzeptiert, sie konnten die Einsatzstelle somit nicht mehr verlassen, weil die Entenkinder brav hinter ihnen hertrotteten.

Die Feuerwehrmänner setzten sich ins Gras und warteten zusammen mit den Entenkindern auf die Rückkehr der Entenmutter. Nach 20 Minuten landete die Entenmutter in dem Tümpel. Unter Applaus der Schaulustigen konnte nun endlich die Entenfamilie wieder zusammengeführt werden und die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. (jfj)