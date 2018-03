34 Einsatzkräfte und zehn Feuerwehrfahrzeuge rückten wegen des Feuers aus. (dpa)

Im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Hastedter Heerstraße in Bremen hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zehn Fahrzeugen an und befreite eine Frau aus dem Haus. Eine weitere Frau hatte sich bereits zuvor ins Freie gerettet. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bremen berichtete, wurden beide Bewohnerinnen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Radio Bremen ermittelt die Polizei Bremen wegen versuchter schwerer Brandstiftung, die Polizei konnte dies auf Nachfrage des WESER-KURIER weder bestätigen noch dementieren. (var)