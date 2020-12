Der Brand ereignete sich in einem achtgeschossigen Wohngebäude in der Vahr. (Carsten Rehder)

In einer Wohnung in einem achtgeschossigen Wohngebäude an der Wilhelm-Liebknecht-Straße in Bremen-Vahr hat es am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Die Einsatzkräfte retteten eine Bewohnerin aus der brennenden Wohnung im sechsten Obergeschoss, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Ein Nachbar hatte den Angaben nach zuvor die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Mehrere Anwohner wurden aufgrund der niedrigen Temperaturen vorübergehend in einem Großraumrettungswagen untergebracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.