In Bremen-Farge hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. (Björn Hake)

Am Dienstagvormittag haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Mann über eine Leiter aus seiner brennenden Obergeschosswohnung in Bremen-Farge gerettet, heißt es von der Feuerwehr Bremen. In einem zweigeschössigen Mehrfamilienhaus sei am Silvestervormittag ein Feuer ausgebrochen.

Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Laut Feuerwehr hatte er versucht, den Brand in seiner Wohnung im Erdgeschoss zu löschen. Anschließend habe er sich selbst ins Freie gerettet. In einem Bremer Krankenhaus wurde er dann mit einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt.

Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Laut Feuerwehr seien drei der acht Wohnungen des Mehrfamilienhauses bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.